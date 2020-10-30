Son dakika! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var"

30.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:00
Son dakika! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer:

Son dakika haberler... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi.

Soyer merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirten Soyer, şunları söyledi:

"Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

İlgili Haberler

Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık
Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık
Çakıcı, 'Yakın dostum' dediği Edirne Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret etti
Çakıcı, "Yakın dostum" dediği Edirne Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mesut Yılmaz Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Hande Demir Burak Özçivit Eser Yenenler Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var" - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 16:00:34. #1.14#
title