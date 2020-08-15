Son dakika! İZMİR Beydağ'da orman yangını Son dakika haberi: Beydağ'da orman yangınıİZMİR'in Beydağ ilçesinde, kestane ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beydağ'da orman yangını

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, kestane ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Beydağ ilçesi Öküz Uçurumu mevkiinde yer alan kestanelik ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede, bugün saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 8 arazöz ve orman işçileriyle karadan, 3 helikopterle havadan müdahale başlatıldı. 1.5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, 2 dekar alanda etkili oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA