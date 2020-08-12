Son Dakika | İzinsiz gösteriye müdahale: 25 gözaltı
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Son Dakika | İzinsiz gösteriye müdahale: 25 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 25 kişiyi gözaltına aldı.

12.08.2020 21:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:35

Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Kolej Meydanı'nda bir araya gelen ve kendilerini "Ankara Kadın Platformu" olarak adlandıran gruptakiler, yolu trafiğe kapatarak izinsiz gösteri yapmak istedi.

Polisin uyarılarına riayet etmeyen gruptakilerden güvenlik güçlerine şişe ve boya atılması üzerine gruba müdahale edildi.

Bu sırada çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 25 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Son Dakika | İzinsiz gösteriye müdahale: 25 gözaltı

Kaynak: AA

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