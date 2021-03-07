Son dakika! İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi
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Son dakika! İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi

07.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:51
Son dakika! İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi

Son dakika haberler: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında izin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi. Öte yandan ekipler izin belgesinin yanı sıra araç içerisinde maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika! İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi
Son dakika! İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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