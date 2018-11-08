İYİ Parti'nin Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki büyükşehir belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

İSTANBUL'DA ADAY ÜMİT ÖZDAĞ

İYİ Parti Genel Merkez kulisleri yerel seçimler için hareketlendi. CHP ile işbirliği aranılan iller başındaki İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ aday gösterildi.

Ümit Özdağ

ANKARA İÇİN MANSUR YAVAŞ İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan 2014 yerel seçimlerinde Melih Gökçek'e az bir farkla kaybeden Mansur Yavaş'ın da İYİ Parti'nin listesinde olduğu gelen bilgiler arasında... Başkent kulislerinde Yavaş'ın CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olabileceği konuşuluyor.

İşte İstanbul dışında adayları belli olan iller;

Adana: İsmail Koncuk

İzmir: Şengül Hablemitoğlu

Muğla: Behçet Saatcı

Balıkesir: İsmail Ok