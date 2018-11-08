İYİ Parti'nin Belediye Başkan Adayları Belli Oldu
Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özdağ'ı aday gösterdi.
İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki büyükşehir belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.
İSTANBUL'DA ADAY ÜMİT ÖZDAĞ
İYİ Parti Genel Merkez kulisleri yerel seçimler için hareketlendi. CHP ile işbirliği aranılan iller başındaki İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ aday gösterildi.
ANKARA İÇİN MANSUR YAVAŞ İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
Öte yandan 2014 yerel seçimlerinde Melih Gökçek'e az bir farkla kaybeden Mansur Yavaş'ın da İYİ Parti'nin listesinde olduğu gelen bilgiler arasında... Başkent kulislerinde Yavaş'ın CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olabileceği konuşuluyor.
İşte İstanbul dışında adayları belli olan iller;
Adana: İsmail Koncuk
İzmir: Şengül Hablemitoğlu
Muğla: Behçet Saatcı
Balıkesir: İsmail Ok