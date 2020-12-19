Son dakika: İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı, koronavirüsten öldü
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Son dakika: İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı, koronavirüsten öldü

19.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:01
Son dakika: İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı, koronavirüsten öldü

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de, İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, yaklaşık 15 gün önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada koronavirüs testi yapılan Dağ'ın sonucu pozitif çıktı. Erdal Dağ, evinde karantina altına alınarak, ilaç tedavisine başlandı. 1 hafta önce durumu kötüleşen Dağ, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisine alınan Dağ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Son dakika: İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı, koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:02:35. #1.15#
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