İYİ Parti Heyeti, İttifak Görüşmesi İçin CHP Genel Merkezi'ne Gitti

CHP ile İYİ Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti'li Koray Aydın ve Cihan Paçacı CHP Genel Merkezi'ne gitti. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu toplantısı sürerken iki isim ayrıldı.

Yapılacak görüşmede işbirliğinin olup olmayacağına ilişkin son nokta koyulacak.

ANKARA CHP'DE KALDI

NTV'nin haberine göre, ittifak görüşmelerinde Ankara CHP'de kaldı. Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı.

İYİ Parti bunun karşılığı olarak Balıkesir, Denizli, Mersin veya Manisa'dan en az iki tanesini istediği belirtiliyor.

KORAY AYDIN:GENEL BAŞKANIMIZ, SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

"Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil."