Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Akşener orman yangınının sürdüğü Marmaris'te

Son dakika habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek devam eden orman yangını ile ilgili bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek devam eden orman yangını ile ilgili bilgi aldı.

Marmaris Belediyesinin 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kurduğu çadırda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan yangın ile ilgili bilgiler alan Akşener, yardım toplama merkezini ziyaretinden sonra İçmeler Mahallesi'nde yanan mesire alanında incelemelerde bulundu. Sözlerine yangından etkilenen vatandaşlara "Geçmiş olsun" diyerek başlayan Akşener, "Bu yanan orman alanları ile ilgili çok büyük ve çeşitli söylentiler var. Kundaklama mı nedir ortaya çıkarılması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğü açısından bir an önce dedikodu ve çarpıtmaların önüne geçilmesi için hükümetin elindeki bilgiler net olarak kamuoyuna bilgilendirilmelidir. Halk panikte ve bu şüphelerden arındırılmalıdır. Orman yakma veya kundaklamalar için bir yasa çıkarılmalıdır. Ormanları yakanların terör suçlusu sayılması ve buralara beton yapılırsa yıkılması için kesin kararlar alınmalıdır. Yanan yerler yerine fidanlar dikilmelidir. Merkezi bütçeye hiçbirimiz yük olmayız, bu millet diker ağaçları. Bu yangınlardan herkesin ders çıkarması lazım. Her türlü koordinasyon sağlanarak yangınların önlenmesi lazım. Hem partim hem kendi adıma takipçi olacağım. Ana muhalefet partisi de çalışıyor, konuları takip ediyoruz. Turizm konusu, torba yasası ile ilgili herhangi bir şüpheli var ise arkadaşlarımız incelemelerini yapıyor. Şahsi bir çıkar var ise gereğini yaparız. Verilen sözlerin takipçisi olacağım" diye konuştu.

Akşener, incelemelerinin ardından beraberindeki heyetle Marmaris'ten ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı