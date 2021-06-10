Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu heyetini kabul etti
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Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu heyetini kabul etti

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu heyetini kabul etti
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Politika

Son dakika haber: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu (EDDP) heyetini kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu (EDDP) heyetini kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez'deki kabulde Akşener, EDDP Genel Başkanı Osman Bahadır Özden, il temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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