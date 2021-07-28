Akşener, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün itibarıyla partisinin araştırmalardaki oy ortalamasının yüzde 16 olduğunu, bunu yüzde 20 düzeyine çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün itibarıyla partisinin araştırmalardaki oy ortalamasının yüzde 16 olduğunu, bunu yüzde 20 düzeyine çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Bitlis'teki temasları kapsamında Ahlat ilçesine gelen Akşener, Selçuklu Meydan Mezarlığı girişinde partililer tarafından karşılandı.

Mezarlığa geçerek dua eden Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, partilerinin kurulmasından bir hafta sonra Ahlat'a geldiğini ve resmiyeti Ahlat'ta yaptıklarını söyledi.

Partilerinin kuruluşunun ardından hızla seçime girdiğine işaret eden Akşener, şöyle konuştu:

"Oradan çıktık, 31 Mart geldi. Sonuç olarak bugün itibarıyla partimizin bütün araştırmalardaki ortalaması yüzde 16'dır. Şimdi bu rakamdaki partiyi yüzde 20'lik bir parti haline getirebilmek için yeniden yollara düştük. Aşama aşama gidiyoruz. Bitlis merkezde bir sorun vardı onu Türkiye ile paylaştık. Bitlis'in o yıkılacak dükkanlarına dikkat çektik. Ama ben burada bulunmadan geçemedim. Şimdi bu ikinci aşama için de Ahlat'tan start veriyoruz." diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Akşener, Van'ın Erciş ilçesine geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman