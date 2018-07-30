Son Dakika! İYİ Parti'de Meral Akşener Yeniden Genel Başkanlığa Aday Gösterildi

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada "Meral Akşener'i tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız" dedi. Ardından, Başkanlık Divanı'nda Akşener'in tek adaylığı teyit edildi

AKŞENER'İN TEK ADAY OLMASI KARARLAŞTIRILDI

İYİ Parti, Başkanlık Divanı'nda, Merak Akşener'in tek adaylığı teyit edildi. Delegelerin oyları ile olağanüstü seçimli kurultaya da Akşener'in, Genel Başkanlığa tek aday olması kararlaştırıldı.

"TOPLANTI ÇOK İYİ VE VERİMLİ GEÇTİ"

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:"Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız, orada bir değişiklik yok. Tüm delegeler Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu'nun ortak adayı Sayın Akşener'dir."

"SAYIN AKŞENER HALA GENEL BAŞKANIMIZ"

Toplantıda Meral Akşener'e kurultay süreci ile ilgili bilgi verdiklerini ifade eden Çıray, "Sayın Akşener hala Genel Başkanımız. Dolayısıyla kendisine yürüyen kurultay süreci ile bilgi verdik ve kurultaya hazırız. Biz kendisine beyanımızı yaptık. Memleket meselelerini konuştuk." şeklinde konuşmuştu.

DELEGELER AKŞENER'İ ADAY GÖSTERECEK

İYİ Parti'de Meral Akşener Olağanüstü Kurultay çağrısı yapmış, bununla beraber Genel Başkanlık görevini sürdürmüştü. Seçim sonuçlarına dair başarısızlık tartışmaları nedeni ile, Akşener kendi iradesi ile aday olmayacağını belirtmişti. Ancak delegeler bu açıklamaya rağmen Akşener'i aday gösterecek.

Çıray'ın yazılı açıklaması ise şöyle:

"İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün yeniden Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda, 12 Ağustos'ta yapılacak olan 2. Olağanüstü Kongremiz değerlendirilmiş ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulmuştur.

Başkanlık Divanı'nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği;

Genel Başkanımızın, kongrede "Delegelerin önerisiyle" yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir.

İYİ Parti'nin gündeminde, 12 Ağustos'taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."