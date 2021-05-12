Son dakika! İvrindi'de kenevir ve uyuşturucu operasyonu
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Son dakika! İvrindi'de kenevir ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika! İvrindi'de kenevir ve uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri 2 zanlının evlerinde ve eklentilerinde 147 kök kenevir bitkisi ve 71 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri 2 zanlının evlerinde ve eklentilerinde 147 kök kenevir bitkisi ve 71 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 147 kök kenevir bitkisi ve 71 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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