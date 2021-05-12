Son dakika! İvrindi'de kenevir ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri 2 zanlının evlerinde ve eklentilerinde 147 kök kenevir bitkisi ve 71 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.