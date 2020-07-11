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Son dakika! İttifak Holding Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Son dakika haberine göre İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika! İttifak Holding Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
11.07.2020 22:29 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:48

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Açma-germe, çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

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Kaynak: AA

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