Son dakika! İTO-İstanbul'da perakende fiyatlar Mart'ta yüzde 1.13 yükseldi
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Son dakika! İTO-İstanbul'da perakende fiyatlar Mart'ta yüzde 1.13 yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika! İTO-İstanbul'da perakende fiyatlar Mart'ta yüzde 1.13 yükseldi

Son dakika haber... İstanbul'da Mart'ta aylık bazda perakende fiyatlar yüzde 1.13, toptan fiyatlar yüzde 3.10 yükseldi.

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İstanbul'da Mart'ta aylık bazda perakende fiyatlar yüzde 1.13, toptan fiyatlar yüzde 3.10 yükseldi. 

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16.37, toptan fiyatlar ise yüzde 17.67 arttı. 

Mart ayında perakende fiyatlar aylık bazda giyim harcamalarında yüzde 4.14, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.44, konut harcamalarında yüzde 1.23, gıda harcamalarında yüzde 1.08, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.28 yükseldi.Mart ayı fiyat değişimlerinin belirlenmesinde; giyim harcamaları grubunda yer alan alt grupların değişim oranlarında, fiyat hareketlerinin yanında mevsimsel özellikleri nedeniyle endekste kullanılan aylık değişken tüketim ağırlıklarının etkisi olurken, ev eşyası ve konut harcamaları gruplarında yer alan bazı ürünlerdeki fiyat artışları ile gıda harcamaları grubunda yaş kuru sebze ve meyve, yağlar, süt ve süt mamulleri ile et balık ve kümes hayvanları gruplarında görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu. Mart'ta toptan fiyatlar da aylık bazda; kimyevi maddeler grubunda yüzde 6.69, madenler grubunda yüzde 5.57, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5.07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4.72, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4.56, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.98 artış gerçekleşti. Toptan fiyatlar yıllık ortalama bazda Mart ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; madenlerde yüzde  20.59, işlenmemiş maddelerde yüzde 16.05, gıda maddelerinde yüzde 13.24, kimyevi maddelerde yüzde 12.56, inşaat malzemelerinde yüzde  11.45 yakacak ve enerjide yüzde 7.18, mensucatta yüzde 4.71 yükseldi. (Tablo)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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