Son dakika... İTO'dan yangında zarar gören vatandaşlara 4 milyon liralık destek
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Son dakika... İTO'dan yangında zarar gören vatandaşlara 4 milyon liralık destek

Son dakika... İTO'dan yangında zarar gören vatandaşlara 4 milyon liralık destek
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya İTO olarak 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya İTO olarak 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.

Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya İstanbul Ticaret Odası olarak ilk aşamada 4 milyon TL ile katkıda bulunduk. Yaraların hızla iyileşmesi için desteklerimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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