Son dakika... İTO'dan yangında zarar gören vatandaşlara 4 milyon liralık destek
Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya İTO olarak 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya İTO olarak 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.
Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya İstanbul Ticaret Odası olarak ilk aşamada 4 milyon TL ile katkıda bulunduk. Yaraların hızla iyileşmesi için desteklerimiz devam edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu