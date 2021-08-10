Son dakika... İTO'dan yangında zarar gören vatandaşlara 4 milyon liralık destek

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya İTO olarak 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.