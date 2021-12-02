Son Dakika | İTO Başkanı Avdagiç'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati için tebrik mesajı Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Cari açığın gündemimizden çıkarılması, üretim temelli bir politikanın hayata geçirildiği bu dönemde, Hazine Ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Sayın Dr. Nureddin Nebati ile atılacak her adımda iş birliği içinde çalışmak arzusundayız." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında, Nebati'nin gerek Bakan Yardımcılığı gerekse AK Parti'de üstlendiği ekonomi çalışmaları boyunca edindiği birikim ve deneyimle Türkiye'nin bekleyen birçok ekonomik meselesine çözüm üreteceğine, iş dünyası için güven merkezi olacağına inandığını aktaran Avdagiç, Nebati'nin, Türkiye'nin yönünü cari açığı sıfıra indirmeyi esas aldığı çok önemli bir dönemde görev üstlendiğine işaret etti.

Avdagiç,"Sayın Bakanımızın, iş dünyasının içinden gelen bir isim olmasını değerli buluyoruz. Cari açığın gündemimizden çıkarılmasının hedeflendiği, üretim temelli bir politikanın hayata geçirildiği bu dönemde, iş dünyası olarak Sayın Bakanımızla atılacak her adımda iş birliği içinde çalışmak arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Nebati'nin siyaset hayatı boyunca AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını, İTO'da Disiplin Kurulu üyeliğinde bulunduğunu ve akademik kimliği ile de tanındığını hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevi süresince de iş dünyasının yanında olduğunun yakın şahitleriyiz. Sayın Bakanımızın Türkiye'nin yeni yol haritası için yaptığı yüksek üretim, yüksek istihdam ve yüksek ihracat vurgusu, Türkiye ekonomisi ve iş dünyası için bir fırsattır."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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