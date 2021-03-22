Son dakika haber | Antalya'da itfaiye ekipleri, yangın çıkan depoya güçlükle ulaştı

Antalya'da itfaiye ekipleri, yangın çıkan depoya güçlükle ulaştı

Antalya'da itfaiye ekibi, dar sokaklar ve park edilmiş araçlar yüzünden yangının bulunduğu depoya güçlükle ulaştı. Bu kez kilitli kapılar yüzünden müdahale edemeyen itfaiye, demir makası ve motorlu testereyle iki kapı ve deponun sacını kesip, yangını söndürdü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 436 Sokak'ta, hurda malzemelerin bulunduğu depoda meydana geldi. İki katlı depodan duman çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye, dar sokaklar ve düzensiz parklar yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Araçların kaldırılmasıyla adrese ulaşan ekipler, bu kez yangının bulunduğu depoya girmek için büyük mücadele verdi. Ekipler, demir makası ve motorlu testere yardımı ile kilitleri ve sacı keserek, yangına müdahale edebildi. Atıl malzemelerin bulunduğu depodaki yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Muhtar Abdullah Uyaroğlu, mahallede sürekli yangın çıktığını belirterek, "Kullanılmayan metruk evlere bağımlı- bağımsız bir sürü kişi girip çıkıyor. Tarihi dar ara sokaklar açık hava otoparkı gibi. 'Buralara araç koymayın, yangın var itfaiye geçemiyor, ambulans hastayı almaya gelemiyor' diyorsun. 'Hemen geliyorum' diye bırakıp, gidiyor" dedi. Diğer yandan itfaiyenin ilerleyemediğini anlatan bir vatandaş, cep telefonuyla çekim yapıp, olaya tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı