Son dakika... İtfaiyeden kedi operasyonu
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Son dakika... İtfaiyeden kedi operasyonu

Son dakika... İtfaiyeden kedi operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir binadaki anne kedi ve yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir binadaki anne kedi ve yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şeyh Müftü Mahallesi'ndeki bir apartmandan kedi sesi duyan ev sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, önce binanın giriş katında araştırma yaparak kedilerin yerini tespit etti. Anne kediyle ile birlikte 5 yavrusu, binanın ilk katında arka bahçeye bakan bir odada bulundu. Anne kedinin doğum yaptıktan sonra yavrularını soğuktan korumak için evin içine taşıdığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, evin içinden çıkardıkları kedileri ilgili mercilere teslim etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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