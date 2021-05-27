Son Dakika | İtfaiyeden gerçeğini aratmayan tatbikat, yaralı kurtarıldı yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir gaz dolum tesisinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir gaz dolum tesisinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, yükselen alevlere müdahale edilirken senaryo gereği bir yaralı da kurtarıldı.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, orta ve büyük ölçekli fabrika ile rafineri içerisinde bulunan tesisler gibi yerlerde düzenli olarak gerçekleştirdiği tatbikatlarını sürdürüyor. Kırıkkale Orta Anadolu Rafinerisinde bulunan bir gaz dolum tesisinde yapılan çalışmalarda personele yönelik yangına ilk müdahale ve kurtarma teknikleri anlatıldı.

Ardından başlatılan tatbikat kapsamında senaryo gereği dolum tesisindeki bir perondaki tankerde, dolum esnasında gaz kaçağı sonucu yangın çıktı. Alarmın çalmasıyla tesisteki yangın söndürme sistemi devreye girerken alevlere de ilk müdahalenin nasıl yapılacağı işçilere uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikat kapsamında kısa sürede olay yerine ulaşan Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ederken alevlerden etkilenen bir şoför de kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat, yangının söndürülmesi ile tamamlandı.

"Her zaman hazır bekliyoruz"

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut, tatbikatlarını sürdürdüklerini belirtti. Bulut, "İşlem yoğunluğunun yüksek olduğu Orta Anadolu Rafinerisi'nde ve çevresindeki dolum tesislerinde en çok çıkması muhtemel kimyasal yangınlara karşı hem kuruluşların ve burada çalışanların bilinçlendirilmesi hem de itfaiye ekiplerimizi her zaman hazır halde tutmak için gerçeğini aratmayacak tatbikatlara devam ediyoruz. Bugün dolum tesisinde gerçekleştirdiğimiz yangın tatbikatı başarı ile tamamlandı. Ekip arkadaşlarımı gayret ve çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Tesis yetkilileri de, "Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi ile tatbikat gerçekleştirdik. Çok güzel bir çalışma oldu. Pratikte olası bir durumda arkadaşlarımız bilinçlendirmiş olduk. İtfaiye ekiplerinden personelimiz güzel bir eğitim aldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı