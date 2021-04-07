Son dakika! İtfaiyeden çöp yangınına anında müdahale

Bir son dakika haberine göre Düzce Küçük Sanayi Sitesinde daha önce katı atık vahşi depolama alanında çıkan yangına Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.