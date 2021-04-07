Son dakika! İtfaiyeden çöp yangınına anında müdahale
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Son dakika! İtfaiyeden çöp yangınına anında müdahale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! İtfaiyeden çöp yangınına anında müdahale

Bir son dakika haberine göre Düzce Küçük Sanayi Sitesinde daha önce katı atık vahşi depolama alanında çıkan yangına Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Düzce Küçük Sanayi Sitesinde daha önce katı atık vahşi depolama alanında çıkan yangına Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Küçük Sanayi Sitesi alanında öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın haberini alan Düzce Belediyesi Zabıta ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Alanda yeni başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile çok büyümeden kontrol altına alınarak soğutma işlemlerine başlandı.

Düzce İtfaiyesi eski katı atık vahşi depolama alanını sık sık kontrol ederek olası yangınlara anında müdahale ediyor. - DÜZCE

Son dakika! İtfaiyeden çöp yangınına anında müdahale
Son dakika! İtfaiyeden çöp yangınına anında müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:42:51. #1.15#
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