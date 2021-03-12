Son dakika: İtfaiye personeline yangına dayanıklı elbise
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Son dakika: İtfaiye personeline yangına dayanıklı elbise

12.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:00
Son dakika: İtfaiye personeline yangına dayanıklı elbise

Bir son dakika haberine göre Devrek Belediyesi itfaiye de görev yapan personelini yangına dayanıklı elbise ile donattı.

Devrek Belediyesi itfaiye de görev yapan personelini yangına dayanıklı elbise ile donattı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediyesi belediye bünyesinde görev yapan itfaiye personelini yangına dayanıklı elbise ile donattı.

Her zaman personelinin güvenliğini ön planda tutan Devrek Beliye Başkanı Çetin Bozkurt konuyla ilgili şunları söyledi," Yangın, deprem sel ve diğer doğal afet durumlarında gözlerini budaktan esirgemeden vatandaşların yardımına koşan itfaiye personelimiz için kendilerini daha güvende hissetmeleri ve daha verimli görev yapabilmeleri için ateşe dayanıklı 10 adet yanmaz elbise ile donatıldı.

Personelimiz görevleri esnasında Nomex Yanmaz elbise ile kendilerini daha güvende hissedecek, olası durumlarda yanmalardan kendilerini korumuş olacaklardır" diye konuştu - ZONGULDAK

Son dakika: İtfaiye personeline yangına dayanıklı elbise

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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