Son dakika! İtfaiye erleri havalandırma boşluğuna düşen tavşanı böyle kurtardı Son dakika habere göre İtfaiye erleri havalandırma boşluğuna düşen tavşanı böyle kurtardı İtfaiye ekiplerinden tavşan kurtarma operasyonu Sıkıştığı yerden çıkardığı tıkırtılar sayesinde kurtuldu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen tavşanı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu...

İtfaiye erleri havalandırma boşluğuna düşen tavşanı böyle kurtardı İtfaiye ekiplerinden tavşan kurtarma operasyonu Sıkıştığı yerden çıkardığı tıkırtılar sayesinde kurtuldu SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen tavşanı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtararak sahiplerine teslim etti. Olay, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Başlar Sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahiplerinin besledikleri tavşan çatı katındaki havalandırma boşluğuna düştü. Tavşanlarının kaybolduğunu anlayan aile, evin içerisinde tavşanı aramaya başladı. Tavşanın çıkardığı tıkırtı sesleri sayesinde hayvanlarının havalandırma boşluğuna düştüğünü anlayan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye erleri adeta iğne deliği kadar dar olan havalandırma boşluğundan tavşanı çıkartarak sahiplerine verdi. Kaynak: İHA