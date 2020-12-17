Son dakika... İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı
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Son dakika... İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı

17.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:28
Son dakika... İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı

Son dakika haberleri... Sivas Belediyesi itfaiye erleri soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kendileri yer aldıkları kliple dikkat çektiler.

Sivas Belediyesi itfaiye erleri soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kendileri yer aldıkları kliple dikkat çektiler.

Türkiye'de kış aylarında yaşanan soba ve doğalgaz zehirlenmeleri birçok vatandaşın ölümüne neden oluyor. Sivas Belediyesi, İtfaiye müdürlüğü ekipleri de hazırladıkları kliple soba ve doğalgaz zehirlenmelerine dikkat çektiler. Klipte, itfaiye müdürlüğünde görevli itfaiye erleri vatandaşlara soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Sivas Belediyesi tarafından sosyal medyada paylaşılan klip vatandaşlarla paylaşıldı. - SİVAS

Son dakika... İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı
Son dakika... İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı
Son dakika... İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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