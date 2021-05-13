Son Dakika | İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu

Son Dakika | İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bursa'da ağacın tepesindeki yuvasından beton zemine düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'da ağacın tepesindeki yuvasından beton zemine düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yara almayan yavru kuş, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına geri konuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Nilüfer'in Üçevler Mahallesi'nde bir ağacın tepesinden yavru kuş düştüğü ihbarını aldı. Bölgeye gelen ekipler, şans eseri yaralanmayan yavru kuşu, 30 metrelik merdivenle yuvasına geri koydu. İtfaiye ekiplerinin bu hareketi vatandaşlar tarafından takdir topladı. - BURSA

Son Dakika | İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu
Son Dakika | İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu
Son Dakika | İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika... Kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Hakan Sabancı Caner Cindoruk Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Samet Aybaba Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | İtfaiye ekipleri, yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:08:26. #1.14#

title