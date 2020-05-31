Son dakika... İtfaiye ekipleri sıkışan kediyi kurtarmak için duvarı deldi
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Son dakika... İtfaiye ekipleri sıkışan kediyi kurtarmak için duvarı deldi

Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kediyi mahsur kaldığı duvarların arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Son dakika... İtfaiye ekipleri sıkışan kediyi kurtarmak için duvarı deldi
31.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:23

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kediyi mahsur kaldığı duvarların arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi'nde kedi sesi duyan vatandaşlar, iki ayrı binanın duvarları arasında bir kedinin sıkıştığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Duvarı delen ekipler, kurtardıkları kediyi doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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