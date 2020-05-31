Son dakika... İtfaiye ekipleri sıkışan kediyi kurtarmak için duvarı deldi Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kediyi mahsur kaldığı duvarların arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kediyi mahsur kaldığı duvarların arasından itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi'nde kedi sesi duyan vatandaşlar, iki ayrı binanın duvarları arasında bir kedinin sıkıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Duvarı delen ekipler, kurtardıkları kediyi doğal yaşam alanına bıraktı. Kaynak: AA