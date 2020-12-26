Son dakika haber: İtfaiye ekipleri balkondan girerek yangını söndürdü
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Son dakika haber: İtfaiye ekipleri balkondan girerek yangını söndürdü

26.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:30

Son dakika haber... DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir apartmanın 3. katından yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir apartmanın 3. katından yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Kimsenin olmadığı daireye itfaiye balkondan girerek yangına müdahale etti.

Yangın Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Osmaniye Mahallesi Tuzcuoğlu apartmanı Levent Ö'ye ait daireden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri evde kimsenin olmaması yüzünden balkondan eve girerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Çevredekilerde itfaiye ekiplerinin müdahalesini balkonlardan izlediler. Yanının neden çıktığı araştırılıyor. - DÜZCE

Son dakika haber: İtfaiye ekipleri balkondan girerek yangını söndürdü
Son dakika haber: İtfaiye ekipleri balkondan girerek yangını söndürdü
Son dakika haber: İtfaiye ekipleri balkondan girerek yangını söndürdü
Son dakika haber: İtfaiye ekipleri balkondan girerek yangını söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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