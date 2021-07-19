Son dakika... İtfaiye ekibi Derinöz barajındaki faciayı anlattı
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Son dakika... İtfaiye ekibi Derinöz barajındaki faciayı anlattı

Son dakika... İtfaiye ekibi Derinöz barajındaki faciayı anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Amasya'nın Suluova ilçesindeki Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan aynı aileden 5 kişiyi sudan çıkartan itfaiyeciler o anları anlattı.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan aynı aileden 5 kişiyi sudan çıkartan itfaiyeciler o anları anlattı.

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Selim Keleş, barajın kıyısında çekirdek yiyen iki çocuğun suya kapılması üzerine diğer aile fertlerinin de suya atladığını belirtti. İtfaiye bünyesindeki su altı arama-kurtarma ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelerek 5 kişiyi sudan çıkarttığını belirten Keleş, "Önce hala ardından babaanne sonra çocukları, en son amcayı bulduk. Maalesef hepsi eks vaziyetteydi. Barajın dibi balçık ve görüntü mesafesi yoktu. Bu koşullarda çalışmamızı tamamladık" dedi.

Çalışma sonucu önce Elif Semiz ve Sultan Cenik, bir süre sonra da Emrullah, Havvanur ve Levent Cenik'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Öte yandan Emrulah Cenik'in, olaydan birkaç saat önce göl kenarında ayaklarını suya soktuğu anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. - AMASYA

Son dakika... İtfaiye ekibi Derinöz barajındaki faciayı anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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