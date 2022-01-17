Son Dakika | İtfaiye ekibi, çatıda mahsur kalan kediyi kurtardı - Haberler
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Son Dakika | İtfaiye ekibi, çatıda mahsur kalan kediyi kurtardı

Son Dakika | İtfaiye ekibi, çatıda mahsur kalan kediyi kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ERZİNCAN'da sokak köpeklerinden korkup çıktığı çatıdan uzun süre inemeyen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

ERZİNCAN'da sokak köpeklerinden korkup çıktığı çatıdan uzun süre inemeyen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Barbaros Mahallesi, 465 Sokak'taki bir binada meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçan bir Kedi, binanın çatısına çıktı. Uzun süredir çatıda olduğu anlaşılan kedinin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, gece karanlığında çatıya çıkarak kediyi kurtardı. Kontrolü yapılan kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.


Son Dakika | İtfaiye ekibi, çatıda mahsur kalan kediyi kurtardı

Son Dakika | İtfaiye ekibi, çatıda mahsur kalan kediyi kurtardı

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, kedi, Güncel, Haber

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