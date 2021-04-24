Son Dakika | ITC Milletvekili Salihi, PKK'nın Kerkük'te karargahlar açtığını ve bunun ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi
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Son Dakika | ITC Milletvekili Salihi, PKK'nın Kerkük'te karargahlar açtığını ve bunun ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi

Son Dakika | ITC Milletvekili Salihi, PKK'nın Kerkük'te karargahlar açtığını ve bunun ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinin yakınlarında karargahlar açtığını ve bunun kent sakinleri için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinin yakınlarında karargahlar açtığını ve bunun kent sakinleri için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını söyledi.

ITC Milletvekili Salihi, basına yaptığı açıklamada, PKK'nın Kerkük'teki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Terör örgütünün kentin kuzeyinde karargahlar açtığını ve bunun halk için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını ifade eden Salihi, Kerkük'e yerleşmeleri için PKK'ya bazı siyasi partilerin destek verdiğini öne sürdü.

Salihi, PKK'ın Irak'taki varlığına müsamaha gösterilerek Irak-Türkiye arasında sorun ve gerginlik yaratılmaya çalışıldığını kaydederek, ülkede kardeş kavga ve çatışmalarını çıkarılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki yasadışı varlığının Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ilişkilerinin bozulmasına neden olduğuna dikkati çeken Salihi, bunun Kürtlere de yansıdığını vurguladı.

Terör örgütünün Sincar'daki varlığının Telafer'i olumsuz etkilediğini söyleyen Salihi, Telafer'in güvenliğine tehdit oluşturan PKK'nın binlerce Telaferli göçmenin evlerine geri dönmesini engellediğini aktardı.

Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşmasının bir an önce hayata geçirilmesini isteyen Salihi, Sincar'ın Iraklı güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim 2020 tarihinde terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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