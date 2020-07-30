Son dakika... İtalyan senatosu, Salvini'nin bir davada daha yargılanmasının önünü açtı
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Son dakika... İtalyan senatosu, Salvini'nin bir davada daha yargılanmasının önünü açtı

Son dakika gelişmesine göre İtalyan Senatosu, İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın geçen yıl Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerin karaya çıkışına izin vermeyerek, onları alıkoyduğu suçlamasıyla yargılanması talep edilen dönemin İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yargılanmasına onay verdi.

Son dakika... İtalyan senatosu, Salvini'nin bir davada daha yargılanmasının önünü açtı
30.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:11

İtalyan Senatosu, İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın geçen yıl Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerin karaya çıkışına izin vermeyerek, onları alıkoyduğu suçlamasıyla yargılanması talep edilen dönemin İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yargılanmasına onay verdi.

Anamuhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Senatör Salvini için parlamentonun üst kanadı Senatoda kritik bir oylama yapıldı.

Genel kuruldaki oylamada, muhalefetteki sağ partiler Salvini'yi desteklemesine karşın, iktidar ortağı partilere mensup senatörlerin oylarıyla, 141'e karşı 149 oyla Salvini'nin, Agrigento Savcılığı'nın açtığı düzensiz göçmenleri alıkoyma soruşturması kapsamında yargılanması talebi kabul edildi. Böylece, Salvini'nin parlamenter dokunulmazlığı Open Arms soruşturması kapsamında kaldırılarak, yargılanmasının önü açıldı.

"Ben bakan olarak görevimi yaptım"

Matteo Salvini, kendisi hakkındaki sürece ilişkin Senato'da yaptığı konuşmada, ülkesinin sınırlarını savunduğunu ifade ederek, "Ben, o dönem bakan olarak görevimi yaptım." dedi.

Senatodan çıkacak karar ne olursa olsun bugün de yarın da başı dik şekilde eve gideceğini çünkü ülkesinin ve vatandaşlarının hakkını koruduğunu savunan Salvini, "Yarın bir gün bu konu size de dokunacak ve dosyanız buraya geldiğinde Lig Partisi olarak yargılanmanız yönünde oy kullanmayacağız. Parlamenterlerin dokunulmazlığını savunacağız. Parlamenterleri yargıçlar değil, vatandaşların oylarıyla yargılar." diye konuştu.

Hakkındaki ilk yargılama talebi değil

Kendisini yargılanmaya gönderen herkese teşekkür eden Salvini, hem Open Arms hem de Gregoretti gemisi olaylarına ilişkin süreçlerde yargılanarak, adını temize çıkarmak istediğini de ifade etti.

Senato, şubat ayında da Salvini hakkında, Temmuz 2019'da İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin kurtardığı 141 göçmeni karaya çıkartmaması sebebiyle görevini kötüye kullanmaktan hazırlanan fezlekeyi oylamıştı. Oylamada, Salvini'nin Gregoretti davası kapsamında dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasına onay vermişti.

İtalya'da Mart 2018'de senatör seçilen aşırı sağcı Salvini, 1 Haziran 2018'de kurulan 1. Giuseppe Conte hükümetinde İçişleri Bakanı olarak 14 ay boyunca görev yapmış, bu sürede uyguladığı "kapalı liman" politikasıyla düzensiz göçmen taşıyan teknelerin İtalya'ya yanaşmasına izin vermeyip, onları denizde bekletmesiyle gündem olmuştu.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın Akdeniz'de kurtardığı 164 göçmenle İtalya'ya yanaşmasına izin vermemiş ve gemiyi göçmenlerle 20 gün açık denizde bekletmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

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