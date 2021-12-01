Son dakika... İtalyan polisi, uluslararası uyuşturucu şebekesine operasyon düzenledi

İtalyan güvenlik güçleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç şebekesine düzenlediği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı, 423 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, İtalyan emniyeti, sabah erken saatlerde farklı şehirlerde eşzamanlı düzenlediği ve "La Vallette" adını verdiği operasyon kapsamında 1'i Malta uyruklu 16 kişiyi gözaltına aldı.

İtalya'nın güneyindeki Katanya, Ragusa, Sirakuza ve Reggio Calabria kentlerinde yapılan aramalarda 423 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Katanya Ön Soruşturma Hakiminin, uluslararası uyuşturucu trafiğini amaçlayan bir suç örgütünün varlığı üzerinde durduğu belirtildi.

Malta basınında da çıkan haberler de, söz konusu suç örgütünün, Arnavutluk'tan temin edilen uyuşturucu maddeyi İtalya'nın farklı bölgelerine ve Malta'ya taşımayı amaçladığı kaydedildi.

İtalyan emniyeti, 16 Kasım'da benzer bir başka operasyonda İtalya'nın Sicilya Adası ve Malta'ya uyuşturucu trafiği oluşturduğundan şüphelenilen 12 kişiyi gözaltına almıştı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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