Son Dakika | İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.
Bir son dakika haberine göre İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.
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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı