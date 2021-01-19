Son Dakika | İtalya, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına başlama kararından derin endişe duyuyor
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Son Dakika | İtalya, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına başlama kararından derin endişe duyuyor

19.01.2021 02:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 02:30
Son Dakika | İtalya, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına başlama kararından derin endişe duyuyor

Son dakika haberine göre İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da farklı yerlerde 800 yeni konut inşasına başlama kararından derin endişe duyulduğunu belirterek, İsrailli yetkililere kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da farklı yerlerde 800 yeni konut inşasına başlama kararından derin endişe duyulduğunu belirterek, İsrailli yetkililere kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, İsrail'in Batı Şeria'da farklı yerlerde 800 yeni konut inşasına başlama kararından duyduğu derin endişeyi yineliyor. Geçen 17 Kasım'da (2020) Givat Hamatos'ta ihalenin açılmasında olduğu gibi İtalya, İsrailli makamlara bu kararlarını gözden geçirme davetini bir kez daha yeniledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişlemesi, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu, uluslararası kabul görmüş parametreler doğrultusunda adil, sürdürülebilir iki devletli çözümün uygulanabilirliğini telafi edilmeyecek düzeyde zayıflatma riski söz konusu." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'e, taraflar arasında güvenin yeniden tesis edilmesine ve doğrudan müzakerelerin başlamasına yönelik halihazırdaki çabaları tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınması çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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