Son dakika: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü

Son dakika haber... İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile geçiş döneminin tüm aşamalarının tamamlanması için iş birliği yapmak istediğini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile geçiş döneminin tüm aşamalarının tamamlanması için iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Di Maio, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Roma'da dışişleri bakanlığında görüştü. İki bakan daha sonra ortak basın açıklaması yaparken Di Maio, "İtalya, Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Libyalıların liderlik ettiği sürece ve Libya'nın kalıcı istikrarına olan bağlılığını teyit ediyor." dedi.

Di Maio, 24 Aralık'ta Libya'da seçimlerin yapılmasını "temel hedef" olarak gösterdi.

İtalya'nın Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile geçiş döneminin tüm aşamalarının tamamlanması için ateşkesin tam uygulanmasından halkın temel hizmetlerinin sağlanmasına kadar iş birliği yapmak istediğini aktaran Di Maio, "İtalya, Libya'da ateşkes anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanmasını, sivil ve ticari bağlantıyı sağlayacak Sirte-Misurata sahil yolunun yeniden açılmasını ve tüm yabancı savaşçılar ile paralı askerlerin geri çekilmesini öncelikli olarak görüyor." diye konuştu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'yi etkili bir ulusal uzlaşı süreci başlatması dolayısıyla takdir ettiğini aktaran Di Maio, "Bu çabayı, uluslararası toplumla birlikte Libya'nın egemenliğine tam saygı göstererek desteklemeye hazırız." dedi.

Di Maio, Bingazi'de İtalyan Konsolosluğunun açılmasının da yakın bir zamanda olacağı bilgisini verirken, bunun İtalya'nın bu ülkedeki kurumsal varlığın güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Menguş'un açıklamaları

Libya Dışişleri Bakanı Menguş da İtalyan mevkidaşı ile ikili ilişkileri ele aldıklarını, iş birliklerini güvenlik, ekonomik, sosyal, kültürel konulardan düzensiz göçe kadar pek çok alanda ileri taşımak istediklerini belirtti.

İtalya'nın Libya'yı hiç yalnız bırakmadığını ve savaş döneminde de hem büyükelçiliğini açık tuttuğunu hem de Misurata'daki sahra hastanesinin her zaman yardım sunduğunu anımsatan Menguş, İtalya'nın güvenlik gerekçesiyle İtalyan şirketlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırması ve bu şirketlerin geri dönmesi umudunu dile getirdi.

Konuk bakan, "Seçimlerin güvenli ve istikrar koşullarında yapılabilmesi için ateşkesin uygulanması ve yasa dışı şekilde bulunan yabancı askeri güçlerin Libya'dan çıkış yöntemlerinin gözden geçirilmesi için Berlin Konferansının sonuçlarının etkinleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Menguş, iki ülkenin mücadele ettiği düzensiz göç sorunu için de yeni çözümler, yeni stratejiler gerektiğini kaydetti.

Libya Dışişleri Bakanı, Roma'daki temasları sırasında ayrıca İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile de görüştü.

Bakan Guerini, Twitter hesabından bu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ülkenin istikrar sürecini destekleme taahhüdümüz üzerine yapıcı bir tartışma gerçekleştirdik. Libya ile sivil ve askeri iş birliğini geliştirmek İtalya için stratejik bir önceliktir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin