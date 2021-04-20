Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 390 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 390 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 390 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 390 artarak 117 bin 633 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 390 artarak 117 bin 633 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 294 bin 45 testte 12 bin 74 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 891 bin 63'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 482 bin 715'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 151'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 390 artarak, 117 bin 633'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 453 artışla 3 milyon 290 bin 715'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibariyle 15 milyon 674 bin 80 oldu. Aşılananların 4 milyon 597 bin 263'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 390 kişi hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 20:30:40. #1.14#

title