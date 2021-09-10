Son dakika... İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişi hayatını kaybetti

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika... İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 286 bin 28 testte 5 bin 621 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 596 bin 558'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 128 bin 489 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 62 artarak 129 bin 828'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 984 artışla 4 milyon 338 bin 241'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 413 bin 885 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 581 bin 283 oldu.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Rüya Tabirleri
Magazin Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı
Spor
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Binali Yıldırım Yıldız Tilbe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 20:33:36. #1.12#