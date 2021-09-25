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Son dakika: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 50 kişi hayatını kaybetti

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 50 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 525 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 525 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 357 bin 491 test yapıldı.

3 bin 525 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 657 bin 215'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 102 bin 574'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artarak 130 bin 653'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 451 artışla 4 milyon 423 bin 988'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 83 milyon 740 bin 9 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 41 milyon 840 bin 24 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve 80 yaş üzeri için başlayan 3. doz aşılamada 40 bin 111 kişiye ek doz aşı yapıldı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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