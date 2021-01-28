Son dakika: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 492 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 492 artarak, 87 bin 381 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 492 artarak, 87 bin 381 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 275 bin 179 testte 14 bin 372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 515 bin 507'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 474 bin 617'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 288'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 492 artarak, 87 bin 381'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 220 artarak, 1 milyon 953 bin 509'a ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 653 bin 27 oldu. Bunların, 338 bin 67'sini ikinci dozu alanların oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin