Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 361 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 361 artarak 78 bin 755'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 627 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,3 oldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 276 bin 491'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 579 bin 932'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 361 artarak 78 bin 755'e, iyileşenlerin sayısı 11 bin 174 artışla 1 milyon 617 bin 804'e çıktı.

"Bütün İtalyanları sonbahara kadar aşılayabileceğiz"

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 589 bin 798'e ulaştı.

Aşıların ülke genelinde dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, Rai3 kanalına yaptığı açıklamada, "Aşı olmak isteyen bütün İtalyanları sonbahara kadar aşılayabileceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin