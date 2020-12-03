Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 993 ölüm

Son dakika dünya haberi: İtalya'da son 24 saatte 23 bin 225 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 993 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 225 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 993 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 829'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 225 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 993 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 829'a, toplam can kaybı ise 58 bin 38'e ulaştı. Ülkede toplamda 846 bin 809 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 759 bin 982 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı