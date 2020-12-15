Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 846 ölüm
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Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 846 ölüm

15.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:19
Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 846 ölüm

Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 14 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 846 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 846 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 870 bin 576'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 844 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 846 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 870 bin 576'ya, toplam can kaybı ise 65 bin 857'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 137 bin 416 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 667 bin 303 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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