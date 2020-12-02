İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 684 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 684 ölüm

02.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:56
İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 684 ölüm

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 684 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 57 bin 45'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 684 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 57 bin 45'e yükseldi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları ve can kaybı hızla artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 207 bin 143 test yapıldığı, 20 bin 709 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte 38 bin 740 kişinin virüsü yenerek iyileştiği belirtilirken, 684 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a, toplam toplam can kaybı ise 57 bin 45'e yükseldi. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 761 bin 230 olarak açıklandı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında cuma gününden beri görülen azalma eğilimi bugün de devam etti. Sağlık Bakanlığı, salgına ayrılan yoğun bakım yataklarının 47'sinin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 616'ya düştüğünü belirtti.

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HAFTALIK YENİ VAKA SAYISI YÜZDE 23.5 AZALDI

Sağlık Yüksek Kurulu'nun 25 Kasım-1 Aralık haftası verilerinin bir önceki hafta verileri ile karşılaştırma yaptığı haftalık raporuna göre, yeni Covid-19 vakalarının sayısında yüzde 23.5 azalma kaydedildi. 21-27 Ekim haftasından bu yanan en düşük yeni vaka sayısı kaydedilen haftada yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da yüzde 4 oranında azaldı. Ancak Covid-19 nedenli can kayıplarında aynı hafta içinde geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 4.2 artış kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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