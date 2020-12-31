Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 yeni koronavirüs vakası

31.12.2020 22:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:43
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 620 bin 425'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 19 bin 927 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 620 bin 425'e ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 194 bin 221 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 64 bin 632 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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