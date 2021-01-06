Son dakika haber! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1041 ölüm
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Son dakika haber! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1041 ölüm

06.01.2021 19:08 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:33
Son dakika haber! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1041 ölüm

Son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 62 bin 322 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1041 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 62 bin 322 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1041 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 801'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 62 bin 332 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1041 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 801 toplam can kaybı ise 77 bin 346 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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