Son dakika haber! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1041 ölüm

Son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 62 bin 322 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1041 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 62 bin 322 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1041 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 801'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 62 bin 332 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1041 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 801 toplam can kaybı ise 77 bin 346 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı