Son dakika! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 318 can kaybı

Bir son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 318 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 318 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 848 bin 564'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 318 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 848 bin 564'e, toplam can kaybı ise 96 bin 666'ya ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 362 bin 465 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 389 bin 433 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı