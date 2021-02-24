Son dakika! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 318 can kaybı
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Son dakika! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 318 can kaybı

24.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:59
Son dakika! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 318 can kaybı

Bir son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 318 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 318 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 848 bin 564'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 424 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 318 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 848 bin 564'e, toplam can kaybı ise 96 bin 666'ya ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 362 bin 465 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 389 bin 433 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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