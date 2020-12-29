İtalya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 659 ölüm

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 659 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 73 bin 29'a yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 659 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 73 bin 29'a yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 128 bin 740 testte 11 bin 212 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 67 bin 487'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 659 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 73 bin 29'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 44 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 568 bin 728'e gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 16 kişi azalırken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 549'a düştü.

AŞILARIN TESLİMİ HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE GECİKTİ

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için belirlenen sembolik 27 Aralık Aşı (V-Day) günü çerçevesinde İtalya'da ilk Covid-19 aşılarının yapılmasının ardından 469 bin 950 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının bugün sabah İtalya'da olması bekleniyordu. Ancak hava muhalefeti nedeniyle teslimatların gecikmesi sonrası aşıları taşıyan 6 uçağın akşam saatlerinde Milano ve başkent Roma'daki farklı havaalanlarına inmesi bekleniyor.

Aşıların yerel yönetimlerin belirlediği 294 noktaya dağıtımı ise çarşamba ve perşembe günleri yapılacak.

(Burak Ortahamamcıla/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı