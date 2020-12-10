Son dakika! İtalya'da son 24 saatte 887 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika! İtalya'da son 24 saatte 887 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

10.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:14
Son dakika! İtalya'da son 24 saatte 887 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 887 artarak, 62 bin 626'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 887 artarak, 62 bin 626'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 999 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 147'ye ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 696 bin 527'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 291'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı ise bugün 1 milyon eşiğini aştı. Son 24 saatte 30 bin 99 kişi daha iyileşenlere eklendi ve iyileşenlerin toplamı 1 milyon 27 bin 994 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 887 artarak, 62 bin 626'ya çıktı. Bugünkü ölü sayısı, salgın başından bu yana ülkede en yüksek ölümün kaydedildiği dördüncü gün oldu.

Ülkede 3 Aralık'ta açıklanan 993 ölüm bir günde en fazla can kaybı kaydedilen gün olurken, 27 Mart'ta 969, 28 Mart'ta 889 ölüm, en yüksek can kaybı yaşanan diğer günler olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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