Son dakika! İtalya'da son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika! İtalya'da son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika! İtalya'da son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 498 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 498 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 307 bin 643 testte 5 bin 498 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 539 bin 991'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 137 bin 925 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 artarak 129 bin 221'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 8 bin 885 artışla 4 milyon 272 bin 845'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 77 milyon 532 bin 362 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 690 bin 148 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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