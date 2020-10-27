İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 917 bin 575'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 367 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 917 bin 575'e, toplam can kaybı ise 45 bin 357'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı