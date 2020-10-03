Son dakika: İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberler... İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 322 bin 751'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 27 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 322 bin 751'e, toplam can kaybı ise 35 bin 968'e ulaştı. Ülkede 282 bin 657 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı