Son dakika: İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 yeni koronavirüs vakası

03.10.2020 18:24 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:28
Son dakika: İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberler... İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 322 bin 751'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 27 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 322 bin 751'e, toplam can kaybı ise 35 bin 968'e ulaştı. Ülkede 282 bin 657 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Halil Sezai Erdal Beşikçioğlu
Spor Ryan Babel Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İtalya'da son 24 saatte 2 bin 844 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 18:28:30. #1.15#
title